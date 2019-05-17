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В Историческом музее признали потерю древней иконы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе полной сверки фонда древнерусской живописи в Государственном историческом музее (ГИМ), который насчитывает около 30 тыс. единиц хранения, не удалось найти старинную икону «Богоматерь Смоленская Шуйская», сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин.
По его словам, пока еще есть последние шансы, однако проведенная масштабная сверка не дала положительных результатов, передает ТАСС.
«В свое время мы уже сделали шаги, написали заявление в полицию и так далее, все продолжается, и пока не будет положительных результатов, мы не остановимся», — сказал Левыкин.
Ранее в музее сообщали, что об официальной потере иконы можно будет говорить по результатам полной сверки фонда древнерусской живописи.
В январе стало известно, что Государственный исторический музей обратился в правоохранительные органы из-за пропажи иконы «Богоматерь Смоленская Шуйская». Работники музея заметили пропажу еще в начале декабря, «однако почему-то в правоохранительные органы не обращались». Полиция возбудила уголовное дело после исчезновения иконы, после чего была назначена сверка коллекции хранителя.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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