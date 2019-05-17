Конциционер спас жизнь выпавшей с 9-го этажа пенсионерке

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Пенсионерка выпала из окна в Саратове, но успела зацепиться за кондиционер 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Женщину увидели прохожие и вызвали службу спасения. Через 15 минут пенсионерку смогли поднять в ближайшее окно.
Спасатели-альпинисты успели спасти пожилую женщину, которая выпала из окна в Саратове, но успела зацепиться за наружный кондиционер.
По предварительным данным, 80-летняя пенсионерка сегодня утром, 17 мая, мыла окно на девятом этаже в своей квартире, поскользнулась и выпала наружу. К счастью, она смогла зацепиться за кондиционер на восьмом этаже, пишет «Интерфакс».
Женщину увидели прохожие и вызвали службу спасения. Через 15 минут пенсионерку смогли поднять в ближайшее окно.
Пострадавшую доставили в больницу. При падении она повредила ногу, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Ранее «Звезда» писала о мальчике из Самары, который тоже спасся благодаря внешнему кондиционеру, установленному на доме. Он успел вылезти наружу через балкон из квартиры, в которой начался пожар, и ждал там приезда спасателей.
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Происшествия , Видео , Интерфакс , Саратов
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