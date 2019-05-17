Конциционер спас жизнь выпавшей с 9-го этажа пенсионерке

Пенсионерка выпала из окна в Саратове, но успела зацепиться за кондиционер

Женщину увидели прохожие и вызвали службу спасения. Через 15 минут пенсионерку смогли поднять в ближайшее окно.

Спасатели-альпинисты успели спасти пожилую женщину, которая выпала из окна в Саратове , но успела зацепиться за наружный кондиционер.

По предварительным данным, 80-летняя пенсионерка сегодня утром, 17 мая, мыла окно на девятом этаже в своей квартире, поскользнулась и выпала наружу. К счастью, она смогла зацепиться за кондиционер на восьмом этаже, пишет «Интерфакс».

Женщину увидели прохожие и вызвали службу спасения. Через 15 минут пенсионерку смогли поднять в ближайшее окно.

Пострадавшую доставили в больницу. При падении она повредила ногу, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Звезда» писала о мальчике из Самары, который тоже спасся благодаря внешнему кондиционеру, установленному на доме. Он успел вылезти наружу через балкон из квартиры, в которой начался пожар, и ждал там приезда спасателей.