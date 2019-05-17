В США нашли вора при помощи фотографии актера из «Настоящего детектива»

Полиция Нью-Йорка установила личность вора, пропустив через систему распознаванию фотографию известного американского актера Вуди Харрельсона , снимавшегося в сериале "Настоящий детектив" (True Detective) — он внешне походил на злоумышленника, говорится в исследовании Центра защиты личных данных и технологий Джорджтаунского университета.

Эта история произошла в апреле 2017 года. Полиция расследовала дело о краже пива в одном из магазинов Нью-Йорка. Камеры видеонаблюдения записали инцидент, но на получившихся с записи фотографий лицо преступника было нечетким и частично затемненным. Система распознавания лиц, которую использовали следователи, не дала результатов.

Тогда один из оперативников заметил, что на фотографии вор похож на актера Вуди Харрельсона, известного по фильму "Прирожденные убийцы", сериалу "Настоящий детектив" и другим кино и телеработам. В интернете полицейские нашли его фотографию высоко качества и пропустили через систему распознавания лиц. В списке возможных "совпадений" оперативники нашли человека, который подходил под фотографию с камеры видеонаблюдения, и через некоторое время задержали его.

Это не единственный случай, когда для поимки преступника эксперты использовали фотографию известного человека. Как отмечается в исследовании, однажды, расследуя нападение в Бруклине, полицейские пропустили через систему распознавания лиц фото баскетболиста из клуба New York Knicks.