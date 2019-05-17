Найдены родственники оставленной в поликлинике девочки

— В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике на севере Москвы. В настоящее время они допрашиваются в рамках расследуемого уголовного дела, — сказала она. Ее слова передает РИА Новости.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, речь идет о двух бабушках девочки. Они сами пришли в полицию и сказали что на видео, распространенном в СМИ, их внучка и ее мать. По предварительным сведениям, женщина приехала с Украины. Правоохранители проверяют эту информацию.

Напомним, в четверг, 16 мая, неизвестная женщина в медицинской маске оставила девочку одну в московской поликлинике и не вернулась. Сейчас ребенок находится в больнице. Врачи диагностировали у нее ОРВИ. Возбуждено уголовное дело.