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Найдены родственники оставленной в поликлинике девочки 

Вечерняя Москва + ещё 20 1 час назад
Фото: Марьяна Шевцова, "Вечерняя Москва"
Следователи установили личности родственников девочки, которую оставила неизвестная женщина в городской поликлинике на севере Москвы. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
— В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике на севере Москвы. В настоящее время они допрашиваются в рамках расследуемого уголовного дела, — сказала она. Ее слова передает РИА Новости.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, речь идет о двух бабушках девочки. Они сами пришли в полицию и сказали что на видео, распространенном в СМИ, их внучка и ее мать. По предварительным сведениям, женщина приехала с Украины. Правоохранители проверяют эту информацию.
Напомним, в четверг, 16 мая, неизвестная женщина в медицинской маске оставила девочку одну в московской поликлинике и не вернулась. Сейчас ребенок находится в больнице. Врачи диагностировали у нее ОРВИ. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии
Происшествия , Юлий Иванов , СКР , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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