«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка

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Москвичка узнала оставленную в поликлинике девочку 

Москва24 + ещё 1 48 минут назад
Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала, что видела девочку, которую оставили в поликлинике на севере столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка. Авторы сообщения об оставленном ребенке просили горожан распространить информацию.
"Я это сообщение отправила в родительские группы. Смотрю на девочкино лицо, и у меня такое ощущение, что я ее где-то видела. Мы вчера обсуждали с мужем и решили, что, скорее всего видели ее в Савеловском парке", — говорит Анна.
Как уточнили в СК по Москве, сейчас девочка находится в больнице. По правилам в таких ситуациях ее должны обследовать врачи. В ведомстве уже начали проверку случившегося. Родственников ребенка ищут.
Ранее сообщалось, что полиция начала поиски женщины, оставившей ребенка в поликлинике. Ее сняли камеры наблюдения. Сама девочка выглядит ухоженной, но не умеет говорить.
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