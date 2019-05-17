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Неизвестные взорвали банкомат на юго-западе столицы 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На улице Бутлерова в Москве неизвестные пытались украсть деньги, взорвав банкомат в отделении одного из банков. Инцидент произошел в ночь на 17 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Они попытались его разбить ломом, но у них не получилось. Тогда правонарушители взорвали банкомат", — сказал собеседник агентства.
Факт попытки ограбления банкомата подтвердили и в пресс-службе главка столичной полиции. Там агентству сообщили, что по предварительным данным, банкомат был поврежден, но деньги из него украсть не удалось.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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