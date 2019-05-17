Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.

Инцидент произошел в округе Риверсайд, упавший истребитель пробил крышу склада, расположенного рядом с военной базой. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь. Обследование показало, что он не получил серьезных повреждений.

Глава компании See Water, которой принадлежит склад, заявил, что никто из работников внутри помещения не пострадал.

Местное отделение телеканала NBC сообщает, что в результате крушения три человека на земле были легко ранены. Как заявил представитель пожарной службы штата Фернандо Эррера, всего 12 человек в результате инцидента были доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи.