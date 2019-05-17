СМИ: американец, участвовавший в протестах в Никарагуа, погиб в тюрьме

Гражданин США , участвовавший в антиправительственных протестах в Никарагуа , погиб в местной тюрьме в ходе столкновения заключенных с охраной, сообщает издание Prensa.

Эдди Антонио Монтес Праслин был арестован в ноябре 2018 года. Он вместе с другими протестующими обвинялся в нападении на правительственные объекты в городе Матагальпа

МВД Никарагуа подтвердило гибель 57-летнего Монтеса. По данным ведомства, он был ранен охранником, который применил оружие после нападения на него группы заключенных. Монтес был доставлен в больницу, где позднее скончался. Его гражданская принадлежность в заявлении министерства не уточняется. В результате столкновений пострадали шестеро сотрудников тюрьмы.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле прошлого года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.

Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру — 198 погибших.