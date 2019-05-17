Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: американец, участвовавший в протестах в Никарагуа, погиб в тюрьме 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Inti Ocon
Гражданин США, участвовавший в антиправительственных протестах в Никарагуа, погиб в местной тюрьме в ходе столкновения заключенных с охраной, сообщает издание Prensa.
Эдди Антонио Монтес Праслин был арестован в ноябре 2018 года. Он вместе с другими протестующими обвинялся в нападении на правительственные объекты в городе Матагальпа.
МВД Никарагуа подтвердило гибель 57-летнего Монтеса. По данным ведомства, он был ранен охранником, который применил оружие после нападения на него группы заключенных. Монтес был доставлен в больницу, где позднее скончался. Его гражданская принадлежность в заявлении министерства не уточняется. В результате столкновений пострадали шестеро сотрудников тюрьмы.
Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле прошлого года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.
Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру — 198 погибших.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии
Происшествия , Даниэль Ортега , МВД , Матагальпа , Никарагуа , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Микелла попала под разборки взрослых»
Россия анонсировала ответ на санкции США65
Определено место Лазарева в финале «Евровидения»23
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о детской площадке17
Дакота высказалась об отмене итогов «Голоса»11
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение