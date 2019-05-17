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Полуторагодовалый ребенок четыре дня выживал в лесу без еды и воды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр: wsaz.com
В американском округе Флойд, штат Кентукки, нашли маленького мальчика после четырех дней поисков. Об этом сообщает Metro.
Кеннет Ховард (Kenneth Howard), которому недавно исполнился год и десять месяцев, потерялся в воскресенье, 12 мая. Его отец Элден (Elden Howard) решил, что ребенка похитили, поскольку тот исчез бесследно. На протяжении четырех дней бригада спасателей прочесывала леса на окрестных склонах. В поисковой операции участвовали вертолеты, собаки-ищейки и беспилотные летательные аппараты.
Ховарда обнаружили в среду, 15 мая, в полутора километрах от дома. Спасатели услышали плач ребенка у подножия склона и достали его при помощи корзины и тросов. Родные мальчика предположили, что он мог выйти за территорию дома через черный ход.
Ребенка доставили на вертолете в травматологический центр для осмотра. Власти отметили, что при обнаружении Ховард выглядел здоровым.
В марте сообщалось, что на севере Никарагуа обнаружили ребенка, прожившего пять дней в горах без пищи и воды. Двухлетнего Энтони Йохендри Монтенегро Эррера нашла соседка в 300 метрах от дома. Медикам не удалось выяснить, как Энтони Йохендри удалось провести пять дней без еды, воды и теплой одежды.
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