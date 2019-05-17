Летевший из Кипра в Самару самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Пассажирский самолет, следовавший из кипрского города Ларнаки Самару , совершил вынужденную посадку в Краснодаре в ночь на пятницу, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия" "Рейс N5840 Ларнака — Самара произвел вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за срабатывания одного из датчиков. Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", — сказал собеседник. Он уточнил, что затем, в 02:17 мск, самолет вылетел из Краснодара.