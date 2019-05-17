Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летевший из Кипра в Самару самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет, следовавший из кипрского города Ларнаки в Самару, совершил вынужденную посадку в Краснодаре в ночь на пятницу, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".
"Рейс N5840 Ларнака — Самара произвел вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за срабатывания одного из датчиков. Пассажирам были оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", — сказал собеседник.
Он уточнил, что затем, в 02:17 мск, самолет вылетел из Краснодара.
ТАСС: последние новости
В аэропорту Симферополя задержана женщина, устроившая драку на борту самолета Поликлинику 1920-х годов планируют отреставрировать в Москве Air Astana заявила, что посадка самолета в Шереметьево не была аварийной
Происшествия , Авиакомпания Россия , ИТАР-ТАСС , Кипр , Краснодар , Ларнака , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы с Сергеем вернули Россию на „Евровидение“»137
Ангел и менталист: как прошел 2-й полуфинал Евровидения43
Малышева пояснила Путину, кто должен отвечать за школы23
Решено: Зеленский распустит Раду
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение