Брошенная матерью в московской поликлинике девочка оказалась украинкой

Следственный комитет ведет поиски родственников девочки, брошенной вечером 16 мая в столичной поликлинике № 15 на улице Бутырской.

Ребенка привела женщина средних лет в медицинской маске. Ее внешний вид описывают так: «крупного телосложения, в черном пиджаке, надетом поверх красного свитера». Известно, что от поликлиники женщина направилась к Дмитровскому шоссе, а затем — на выезд из Москвы

На вид девочке два-три года. Ребенок был одет в чистую, ухоженную одежду, следов побоев на теле не было. У него обнаружили небольшую простуду и госпитализировали его в 6-ю инфекционную больницу.

Психолог, работающий с оставленным ребенком, отметил, что он не боится чужих людей и спокойно идет на контакт — видимо, девочка не в первый раз оказывается в незнакомом окружении. Узнать от нее что-то о семье при этом сложно — она еще плохо говорит. «Подкидыш» часто произносит слово «мама», отзывается на имя Наташа. Девочка произносит отрывочные фразы на украинском, так она смогла рассказать, что живет с обоими родителями.