Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брошенная матерью в московской поликлинике девочка оказалась украинкой 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Следственный комитет ведет поиски родственников девочки, брошенной вечером 16 мая в столичной поликлинике № 15 на улице Бутырской.
Ребенка привела женщина средних лет в медицинской маске. Ее внешний вид описывают так: «крупного телосложения, в черном пиджаке, надетом поверх красного свитера». Известно, что от поликлиники женщина направилась к Дмитровскому шоссе, а затем — на выезд из Москвы.
На вид девочке два-три года. Ребенок был одет в чистую, ухоженную одежду, следов побоев на теле не было. У него обнаружили небольшую простуду и госпитализировали его в 6-ю инфекционную больницу.
Психолог, работающий с оставленным ребенком, отметил, что он не боится чужих людей и спокойно идет на контакт — видимо, девочка не в первый раз оказывается в незнакомом окружении. Узнать от нее что-то о семье при этом сложно — она еще плохо говорит. «Подкидыш» часто произносит слово «мама», отзывается на имя Наташа. Девочка произносит отрывочные фразы на украинском, так она смогла рассказать, что живет с обоими родителями.
Правоохранительные органы ищут семью Наташи и женщину, которая привела ее в поликлинику. Разосланы ориентировки в детсады и детские медучреждения, в аптеки, где спутница девочки могла купить себе маску. Между тем жительница Москвы уже заявила, что готова удочерить потерянного ребенка.
Ридус: последние новости
По улицам Воронежа провезли труп на крыше авто. В ГИБДД считают это нормой Пассажирка подралась с бортпроводником на рейсе Москва-Симферополь На свалке в Мурманске нашли надгробия с именами погибших в войну
Комментарии22
Происшествия , Видео , СКР , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ306
Полномасштабная война: Россия «поборется» за Крым2
Новый поворот: пилоты SSJ попали под подозрение32
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады333
«Нужно исправлять»: Group-IB о решении Первого канала2
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение