В Шереметьево экстренно сел самолет из Казахстана

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

На борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Посадка прошла благополучно, сообщил собеседник агентства. Перед посадкой воздушного судна в аэропорту были мобилизованы все оперативные службы.

5 мая произошла авиакатастрофа на борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно вылетело из Москвы в Мурманск и загорелось при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, один ребенок и бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.