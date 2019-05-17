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В Шереметьево экстренно сел самолет из Казахстана 

Lenta.ru + ещё 14 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
На борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Посадка прошла благополучно, сообщил собеседник агентства. Перед посадкой воздушного судна в аэропорту были мобилизованы все оперативные службы.
5 мая произошла авиакатастрофа на борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Воздушное судно вылетело из Москвы в Мурманск и загорелось при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 попали в больницу. На борту также погибли девять человек, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, один ребенок и бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.
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Происшествия , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , Москва
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