Возбуждено дело об оплате невыполненных исследований для Минобороны РФ на 181 млн рублей

Замначальника научно-исследовательского испытательного центра Минобороны РФ стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту оплаты невыполненных научных исследований для министерства на 181 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки.

"Установлено, что в 2015 году между Минобороны России и ПАО "КамАЗ" заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Заместитель начальника научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники ФГБУ "3 Центральный научно-исследовательский институт" Минобороны России, будучи осведомленным, что цель технического задания в полном объеме не достигнута, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, что послужило основанием для его оплаты", — сказали в ГВП.

Ущерб, причиненный Минобороны, превысил 181 млн рублей. Материалы проверки были направлены в военные следственные органы. По результатам их рассмотрения в отношении офицера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").