Старушка утонула в бассейне на глазах у безразличного спасателя

В городском округе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пожилая женщина утонула в бассейне в присутствии спасателя, который уткнулся в экран телефона. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Спасатель находился в девяти метрах от 62-летней тонущей китаянки, однако не обратил на нее внимания. Мужчина ходил вдоль бортика бассейна, уставившись в смартфон. Спустя десять минут посетители центра позвали его на помощь. Женщину достали из воды, но было уже поздно: она умерла на месте.

Родственники погибшей отметили, что она уже два года находилась на пенсии и была в отличной форме.

Местные власти выяснили, что спортивный комплекс не имел лицензии на содержание бассейна. В прошлом месяце клуб оштрафовали за просроченный санитарно-гигиенический сертификат. Полиция проводит расследование и разбирается в подробностях дела.

По информации издания, плавание считается в Китае опасным видом спорта.