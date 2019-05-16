Пропавшего двухлетнего малыша нашли через три дня в 500 метрах от дома

Правоохранители американского штата Кентукки нашли двухлетнего мальчика, который исчез из дома вечером 12 мая. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на USA Today.

Семья местных фермеров обратилась за помощью к стражам порядка. Супруги рассказали, что их двухлетний сын Кеннет Говард пропал. В поисках мальчика приняли участие силы полиции штата и окружной службы спасения, а также сотни добровольцев. Кроме этого, задействовали служебно-розыскных собак, вертолеты и беспилотники с инфракрасными камерами.

В результате мальчика удалось обнаружить благодаря его плачу. Ребенка нашли на крутом склоне карьера в 500 метрах от дома. Врачи доставили Кеннета на вертолете в детскую травматологическую больницу. Мальчик сильно пострадал от обезвоживания.

Сейчас правоохранители устанавливают, каким образом малыш попал на карьер.