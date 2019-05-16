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Обезврежена хакерская группировка, которая пыталась похитить около $100 млн 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Крупная хакерская группировка, важную роль в которой играли граждане РФ, обезврежена в результате международной операции. Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол).
По данным организации, "группировка занималась распространением вредоносного программного обеспечения GozNym, с помощью которого злоумышленники пытались похитить около $100 млн у 41 тыс. жертв, в основном у бизнесменов и финансовых структур".
В операции приняли участие представители правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдавии, США и Украины. Уголовные расследования были инициированы в Грузии, Молдавии, США и Украине.
В группировку, по данным Европола, входило несколько граждан РФ. Пятеро россиян на данный момент объявлены в розыск. Трое из них являлись разработчиками, занимавшимися созданием GozNym и распространением среди других хакеров, двое других принимали участие в отмывании незаконно полученных средств.
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