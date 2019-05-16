Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

Он заявил, что никогда не слышал о проблемах с питанием в «Лефортово»: по его словам, в этом плане оно находится «впереди всех московских СИЗО», там существует разбивка по диетам, кроме того, арестанты могут заказывать еду из ресторанов. У самых обеспеченных, по замечанию замдиректора ФСИН, «холодильники ломятся от черной икры».

Также собеседник радиостанции заверил, что в «Лефортово» работает библиотека, в которой находится в том числе и религиозная литература.

«Если ему [Арашукову] нужен определенный намоленный Коран из особых переплетов, его проверят и тут же передадут. Пути Господни неисповедимы, он пришел к Богу, мы поможем», — отметил он.

Максименко подчеркнул, что в СИЗО находятся люди разных конфессий, и «всех все удовлетворяет». Он добавил, что по факту жалоб Арашукова будет проведено разбирательство.

В завершение беседы замдиректора ФСИН вспомнил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова , задержанного по подозрению в мошенничестве и довольного условиями в СИЗО. Политик, по словам Максименко, ни на что не жалуется, а, наоборот, восхищается «классно работающими» сотрудниками, которые делают все по порядку.

16 мая сообщалось, что Арашуков пожаловался на отсутствие в СИЗО халяля. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Ионова, экс-сенатора не устраивает то, что он не может получать передачи с халяльными продуктами и рыбой. По его словам, политик читает библиотечные детективы и надеется на получение религиозной литературы.