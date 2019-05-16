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В Тамбове обрушились перекрытия старинного здания 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обрушение потолочных перекрытий двухэтажного старинного здания произошло в центре Тамбова на улице Носовской, пострадали две женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
"В двухэтажном кирпичном доме произошло обрушение потолочных перекрытий, в результате которого пострадали две пожилые женщины. Одну из них спасателям пришлось доставать из-под завалов, вторая на момент обрушения уже выходила из помещения, поэтому получила менее значительные травмы. Обе пострадавшие доставлены в травматологию", — сообщили в администрации города.
По данным городских властей, здание датируется 1917 годом постройки, оно не являлось аварийным. Помещения дома сдавались под офисы и магазины. Обрушение произошло на втором этаже на площади примерно 50 кв. метров.
В настоящий момент на месте работают спасатели, полиция, ведется разбор завалов. Здание оцеплено, уточнили ТАСС в МЧС по региону.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Тамбов
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