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«Просчет»: еще одна версия причин катастрофы «Суперджета» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Самолет «Сухой Суперджет 100» мог загореться в Шереметьево из-за конструкторского «просчета», заявил РИА Новости близкий к расследованию собеседник.
«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» загорелся 5 мая после посадки. В результате инцидента погиб 41 человек.
По словам источника агентства, одной из версий причин катастрофы, которую рассматривает следствие, является «просчет», допущенный при проектировании самолета.
Вчера близкий к расследованию собеседник рассказал «Коммерсанту», что следствие реконструировало картину катастрофы: во время полета в «Суперджет» ударила молния, тот перешел в режим прямого управления, потому что отключились генераторы, пилоты перелетели расчетную точку приземления и в попытке «прижать» самолет к полосе резко опустили нос и увеличили режим работы двигателей.
В результате лайнер сел «на три точки», из-за чего был несколько раз подброшен. Один из отскоков привел к тому, что задние стойки шасси продавили топливные баки, керосин вытек и возник пожар.
По словам собеседника РИА Новости, тот факт, что топливные баки были повреждены, может являться следствием конструктивных «недостатков» самолета «Сухой Суперджет 100».
Комментарии17
Происшествия , Видео , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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