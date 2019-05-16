Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Судденок частично признала вину

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок частично признала вину по делу о пожаре в ТЦ, который произошел в марте 2018 года. Об этом она заявила в четверг на заседании Заводского районного суда Кемерова , передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признаю вину частично в нарушениях в управлении персоналом. Я занималась обучением и развитием персонала (который работал в ТЦ — прим. ТАСС), и моя вина в том, что я упустила контроль за 100-процентным посещением сотрудниками инструктажа. Не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях", — сказала Судденок.

Остальные шестеро фигурантов уголовного дела с обвинением не согласились и свою вину не признали. Обвиняемый в халатности начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин назвал все обвинения "надуманными".

Заводский районный суд города Кемерово в четверг начал рассмотрение по существу первого из трех уголовных дел о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". По этому делу обвиняемыми проходят семь человек — помимо Судденок и Генина, это руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании — инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин , работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова. По информации, озвученной на судебном заседании, исследование доказательств обвинения начнется с допроса потерпевших, потом суд заслушает свидетелей и ознакомится с документами.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.