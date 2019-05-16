В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет совершил жесткую посадку в Каширском районе Воронежской области , пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы района.

Информация о происшествии поступила в ЕДДС в 10.55 мск четверга.

"В поселке Колодезный приземлился жестко вертолет. По другой информации, это произошло в трех километрах южнее Круглого села. Там был один пилот — не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехали оперативные службы. Какой организации принадлежит вертолет, пока неизвестно.