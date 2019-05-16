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В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вертолет совершил жесткую посадку в Каширском районе Воронежской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы района.
Информация о происшествии поступила в ЕДДС в 10.55 мск четверга.
"В поселке Колодезный приземлился жестко вертолет. По другой информации, это произошло в трех километрах южнее Круглого села. Там был один пилот — не пострадал", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выехали оперативные службы. Какой организации принадлежит вертолет, пока неизвестно.
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Происшествия , Катастрофы , РИА Новости , Воронежская Область
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