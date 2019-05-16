В Хабаровске у детского сада поймали дикую рысь

Охотоведы отловили замеченную у детского сада в Хабаровске рысь, животное усыпили и отвезли в тайгу. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

"Поступил сигнал о гуляющей у детского сада в районе улицы Чкалова рыси, наши специалисты выехали, после долгих поисков нашли животное. Рысь усыпили и отвезли в тайгу, подальше от города", — сказал Колпак.

Он отметил, что рысь вероятно обосновалась в лесополосе на берегу Амура. Это взрослое здоровое животное.