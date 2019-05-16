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Суд по делу о пожаре в «Зимней вишне» начался в Кемерово 

News.ru + ещё 51 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Первое судебное заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» началось в Кемерово. Дело рассматривает Заводской районный суд в помещении суда Ленинского района из-за отсутствия у Заводского суда подходящего зала.
Обвиняемыми по делу проходят начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и её инженер Александр Никитин, технический директор компании-собственника ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
Богданова, Соболев и Судденок обвиняются по статьям УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», а также «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Полозиненко и Никитину вменяется нарушение требований пожарной безопасности, Антюшину — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Генину — халатность, повлекшую смерть двух и более лиц.
Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Травмы получили 147. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей.
Как ранее писал News.ru, суд отклонил ходатайство защиты обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» и оставил в силе избранную им меру пресечения.
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Комментарии1
Происшествия , Пожары , Александр Никитин , Кемерово
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