Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: ТАСС
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины. Фотографию транспортировки, сделанную на одной из улиц Воронежа, опубликовал Telegram-канал Hue.
В багажнике въехавшего в остановку джипа нашли труп
На снимке видно тело мужчины в мешке, прикрепленный к экспедиционному багажнику автомобиля.
Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед, уточняет Hue.
В 2016 году сообщалось о краже из автомобиля жителей Липецка экспедиционного багажника с телом мертвой бабушки. Она умерла по дороге в Сочи, куда направлялась семья на отдых. Несмотря на кончину родственницы муж, жена и сын решили не прерывать отпуск. Близкие документально оформили ее смерть и временно оставили тело в сочинском морге, решив похоронить ее в Липецке. На обратном пути у липчан во время ночевки в придорожном кэмпинге украли багажник с бабушкой.
Последние новости
Обнародованы первые результаты проверки «Голоса» Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Кремль нашел деньги на 76 Су-57
Комментарии44
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты222
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского403
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки142
«Просчет»: еще одна версия катастрофы SSJ-100
По-честному: Первый канал проведёт спецвыпуск «Голоса»48
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение