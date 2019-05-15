«Либо с этим разберись, либо не называйся»: что случилось между криминальными авторитетами Закавказья

Между главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым, известным в криминальных кругах как Гули, и авторитетом из Тбилиси Эдуардом Асатряном (Эдик Осетрина) разгорелся конфликт, пишет агентство «Лента.ру» со ссылкой на «Прайм Крайм».

По данным агентства, причиной конфликта стала ситуация вокруг 36-летнего бывшего вора в законе Бесика Квинихидзе (Бесо Руставский), которого лишили воровского титула из-за обмана.

В колонии бывший вор в законе начал распространять слухи о своих заслугах по защите заключенных, которых ранее якобы убивали и насиловали.

Когда эта информация дошла до 33-летнего вора в законе Шалвы Озманова (Куся) — внучатого племянника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) — он выступил с инициативой вернуть Квинихидзе воровской титул. Ее поддержал и главный вор в законе Азербайджана 46-летний Салифов.

Квинихидзе, не дождавшись окончательного решения воровского сообщества, объявил себя вором в законе, что вызвало недовольство московских авторитетов, в том числе 50-летнего Асатряна.

Вскоре между Асатряном и Салифовым состоялся телефонный разговор, в ходе которого Салифов отметил, что один из воров в законе открыто называет Асатряна «мусором», но тот никак не реагирует на оскорбления.

«По-хорошему, ты либо с этим разберись, либо не называйся [вором в законе]», — отметил Салифов.

Также Салифов рекомендовал Асатряну дождаться освобождения Квинихидзе, чтобы сделать выводы. Асатрян лишь ответил, что ничего не знает о заслугах Квинихидзе.

Как отмечает «Прайм Крайм», фактически ситуация обернулась столкновением двух влиятельных воров в законе, причем главный вор Азербайджана в ходе телефонного разговора одержал верх над московским авторитетом. Что касается Квинихидзе, то вопрос с возвращением ему воровского титула теперь отложен на неопределенный срок.