Что скажут дочери Доренко: раскрыты результаты экспертизы

В теле бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко , который умер за рулем собственного мотоцикла на дороге в Москве 9 мая, не было выявлено следов отравления в ходе проведения химико-биологической экспертизы, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о том, что эксперты не обнаружили в организме бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко следов отравления.

«Химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления у Сергея Доренко», — передает его слова ТАСС.

О том, что церемония прощания с журналистом, запланированная на 12 мая, была перенесена в связи с отказом полиции на выдачу тела вдове, сообщила «Говорит Москва».

«Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы», — сообщили на радио.

Против кремации тела Доренко выступили его дочери, несмотря на заявление главы бюро судебно-медицинской экспертизы, главного судмедэксперта Москвы Сергея Шигеева о том, что точная причина смерти была установлена в день смерти.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — сказал Шигеев.

Одна из дочерей журналиста, Екатерина, принесла извинения пришедшим на прощание и кремацию, однако не смогла назвать новую дату траурной церемонии.

«Мы очень благодарны, что вы пришли. Возможно, кто-то учился с ним, любит его, работал с ним или просто положительно относится к нашему отцу. Мы извиняемся, что это произошло — не по нашей вине», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что не знает, когда именно пройдут похороны.

По официальной версии, смерть Доренко, который скончался в центре Москвы 9 мая, находясь за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце, возвращаясь из поездки в Переславль-Залесский, наступила из-за разорванной аневризмы грудной части аорты. После этого мотоцикл пронес 59-летнего журналиста через несколько полос движения и врезался в бетонное ограждение. Сотрудники правоохранительных органов исключили криминальные версии смерти.

Говоря о его здоровье, супруга Доренко Юлия рассказала о том, что он регулярно проходил обследования у врачей из-за проблем с сердцем.

«4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени», — поделилась она.

После этого журналист прошел через дополнительное обследование, которое подтвердило поставленный диагноз.

«По словам врачей, операция не требовалось. Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию», — отметила она.

Говоря о дочерях Доренко от первого брака, Юлия назвала сложившиеся между ними отношения «сложными».

«Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год», — добавила она.

По ее словам, из-за редкого общения дочери не могли знать подробностей о состоянии здоровья своего отца, который жаловался на отсутствие уважения с их стороны.

Говоря о кремации, супруга Доренко подчеркнула, что это было его решение, в котором ее муж не сомневался, а она лишь выполняет его волю в этом вопросе, так как считает это своим долгом.

«Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной. Свое желание он часто повторял мне, нашим друзьям и коллегам. Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания», — призналась она.