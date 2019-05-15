«Там миллиарды воруются, миллиарды»: Бастрыкин заявил о хищениях в «Роскосмосе»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о «простой технологии» миллиардных хищений в «Роскосмосе» . В ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме он рассказал, что расследование хищений продолжается уже пять лет.

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант», — приводит слова Бастрыкина РИА «Новости».

В госкорпорации подтвердили факт хищений и заявили, что помогают следствию в расследовании, в частности, инициируют проверки и передают документы следователям.