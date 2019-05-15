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«Там миллиарды воруются, миллиарды»: Бастрыкин заявил о хищениях в «Роскосмосе» 

Рамблер + ещё 5 22 часа назад
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о «простой технологии» миллиардных хищений в «Роскосмосе». В ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме он рассказал, что расследование хищений продолжается уже пять лет.
«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант», — приводит слова Бастрыкина РИА «Новости».
В госкорпорации подтвердили факт хищений и заявили, что помогают следствию в расследовании, в частности, инициируют проверки и передают документы следователям.
О хищениях в «Роскосмосе» сообщалось в апреле. Тогда генпрокурор Юрий Чайка направил в Совет Федерации доклад, в котором говорилось о хищениях на сумму 1,6 млрд рублей на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях.
Происшествия , Видео , Другое , Криминал , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Ростех , Совет Федерации , СКР , Роскосмос , РИА Новости
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