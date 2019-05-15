Изнасилование в Уфе: почему экс-силовиков отпустили по домам

Одному из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Салавату Галиеву смягчили меру пресечения. Верховный суд отпустили его под домашний арест. Ранее такое же решение было принято и в отношении еще одного экс-полицейского — Павла Яромчука. В то же время потерпевшая требовала не выпускать предполагаемых насильников из-под стражи. В башкирском Следственном комитете в свою очередь сообщили, что дело о групповом изнасиловании 23-летней девушки будет передано в суд в конце мая.

Верховный суд отменил решение нижестоящего суда и перевел под домашний арест Салавата Галиева — одного их трех экс-полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. Об этом ТАСС заявил его адвокат Руслан Ахмадуллин.

«Верховый суд удовлетворил нашу жалобу на решение суда Советского района Уфы (было принято 26 апреля — по нему срок ареста обвиняемого был продлен до 31 мая — «Газета.Ru»). Галиев переведен под домашний арест до конца мая», — пояснил он.

В пресс-службе Следственного комитета по Башкирии в свою очередь отмечают, что уголовное дело об изнасиловании будет передано в суд в конце месяца.

Ранее, 26 апреля, мера пресечения была изменена в отношении еще одного фигуранта дела — Павла Яромчука. Его поместили под домашний арест с 1 мая 2019 года. Спустя несколько дней источник ТАСС в следственных органах Башкирии сообщил о возбуждении нового уголовного дела против экс-силовика — по статье 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

По данным собеседника издания, в феврале 2019 года Яромчук предоставил ложные сведения о наличии у него тяжелого заболевания. По словам адвоката подозреваемого Наиля Багаутдинова, речь идет об опухоли мозга, и справки в суд были переданы достоверные.

Юрист напомнил, что 26 декабря в ходе судебного процесса у Яромчука случился первый приступ.

«Из зала суда его госпитализировали на «скорой» в 18-ю больницу. Там он прошел обследование, ему сделали компьютерную томографию головного мозга», — сказал адвокат, отметив, что тогда у его подзащитного диагностировали доброкачественное образование, которое нужно было оперировать или лечить амбулаторно.

Багаутдинов, ссылаясь на слова медиков, подчеркнул, что опухоль может увеличиться на фоне повышенного давления. В связи с этим суд в конце апреля смягчил меру пресечения Яромчуку. Тогда же его адвокат отмечал, что следствие уже закончено, и давить его подзащитному «уже не на кого». Тем не менее, отмечали местные СМИ, следователи не согласились с постановлением суда и самостоятельно повезли экс-силовика в больницу, чтобы провести МРТ. По неподтвержденным данным, обследование не подтвердило наличие доброкачественного образования. В связи с этим якобы и было возбуждено уголовное дело.

Ранее адвокат Эдуарда Матвеева — еще одного обвиняемого в групповом изнасиловании — впервые поделился результатами генетической экспертизы. «В отношении Матвеева ничего нет. Объективно я могу сказать — нам не страшно даже, если бы что-то было. Учитывая, что они были в совместной компании, вместе проводили время и могли остаться какие-то частицы.

Я это вполне допускал. Но даже этого нет. Несмотря на то, что потерпевшая строит страшные сцены ее насилия — ни одного следа на ее одежде нет и на его тоже», — пояснил юрист Аслям Халиков 29 апреля.

Тогда же он сообщил, что в суде была зарегистрирована жалоба от потерпевшей, которая потребовала не выпускать из-под стражи подозреваемых в преступлении. «У нее, конечно, есть свой интерес. Ведь за дачу ложных показаний ее впоследствии могут привлечь к ответственности», — пояснил адвокат.

Согласно версии СК, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на 23-летнюю дознавательницу, а затем изнасиловали ее. По словам потерпевшей, издевательства продолжались на протяжении всей ночи. Полицейских позже лишили званий — против них возбудили дела по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Позже из органов была уволена и сама дознавательница. Потерпевшую сняли с должности по результатам внутренней проверки — за употребление алкоголя на рабочем месте.

В башкирском Следственном комитете сообщали, что судмедэкспертиза выявила на теле девушки характерные для жертв изнасилования травмы. СМИ также сообщали, что на ее теле также были обнаружены биоматериалы одного из подозреваемых. Официального подтверждения этой информации не было.