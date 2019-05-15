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Российский школьник застрелил сверстника из ружья 

Lenta.ru + ещё 12 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Десятилетний школьник в Рязани случайно выстрелил в своего одноклассника из ружья и убил его. Об этом сообщается в группе телеканала ТКР во «ВКонтакте» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних зампред регионального правительства Лариса Крохалева сказала, что оружие отец мальчика хранил в сейфе. Предположительно, ребенок хотел показать его двум пришедшим к нему в гости товарищам, нашел ключи от сейфа и случайно выстрелил одному из них в грудь. Пострадавший четвероклассник умер в машине скорой помощи.
По словам Крохалевой, ранее школьник уже пользовался эти ружьем и умел заряжать его. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
13 мая учащийся старших классов гимназии №7 в Казани пришел на занятия с пневматическим пистолетом и кухонным ножом и взял в заложники целый класс вместе с учительницей. Его оперативно задержали. По мнению директрисы школы, подросток страдал от неразделенной любви и недостатка родительского внимания.
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