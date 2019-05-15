Празднование 18-летия россиянки закончилось двойным убийством

В поселке Ишеевка Ульяновской области после праздника по случаю 18-летия местной жительницы произошло двойное убийство. Об этом сообщает издание 73Online.ru.

Преступление было совершено около 07:00 (06:00 мск) 15 мая, наутро после дня рождения девушки. Предполагаемый убийца напал с ножом на хозяев и их детей. От полученных ранений на месте погибли 10-летний мальчик и его отец, именинница и мать получили тяжелые ранения. Обе находятся в больнице, врачи борются за их жизни.

Подозреваемый задержан. Им оказался Сергей Артамонов . Его семья жила по соседству и дружила с семьей Семеновых, членов которой он убил. Артамонов был крестным отцом погибшего мальчика, сообщает Telegram-канал Hue.

Обе семьи считались благополучными.