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Празднование 18-летия россиянки закончилось двойным убийством 

Lenta.ru + ещё 7 15 мая 2019
Фото: СУ СК по Ульяновской области
В поселке Ишеевка Ульяновской области после праздника по случаю 18-летия местной жительницы произошло двойное убийство. Об этом сообщает издание 73Online.ru.
Преступление было совершено около 07:00 (06:00 мск) 15 мая, наутро после дня рождения девушки. Предполагаемый убийца напал с ножом на хозяев и их детей. От полученных ранений на месте погибли 10-летний мальчик и его отец, именинница и мать получили тяжелые ранения. Обе находятся в больнице, врачи борются за их жизни.
Подозреваемый задержан. Им оказался Сергей Артамонов. Его семья жила по соседству и дружила с семьей Семеновых, членов которой он убил. Артамонов был крестным отцом погибшего мальчика, сообщает Telegram-канал Hue.
Обе семьи считались благополучными.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Туда направились глава региона Сергей Морозов, глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев, начальник УМВД по Ульяновской области генерал-майор Андрей Мишагин.
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Происшествия , Сергей Горячев , Сергей Морозов , Сергей Артамонов , МВД , Ульяновская Область
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