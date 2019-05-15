Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина жестоко расправился с семьей крестника в Ульяновской области 

Ридус 15 мая 2019
Застолье, проходившее в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области в ночь с 14 на 15 мая, закончилось трагедией. Один из гостей поссорился с хозяевами и утром после праздника напал на них.
В результате драки погиб отец семейства. Его 10-летний сын, получивший несколько ножевых ранений, умер уже по дороге в реанимацию.
Двое оставшихся членов семьи также ранены. 18-летнюю дочь оперируют в больнице Ишеевки, мать семейства доставлена в больницу скорой помощи в Ульяновске.
На месте поножовщины сейчас проводятся следственные действия. Как сообщает misanec.ru, подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался родственник и крестный отец одного из детей, проживавший в доме по соседству.
Соседи пострадавшего семейства утверждают, что мужчина жил дружно с будущими жертвами. Они предполагают, что на поведение подозреваемого могли повлиять осложнения после инсульта.
Пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова сообщает, что глава региона взял ситуацию в Ишеевке под личный контроль. Выжившим жертвам нападения будет оказана материальная помощь.
Ридус: последние новости
По улицам Воронежа провезли труп на крыше авто. В ГИБДД считают это нормой Мужчина потребовал от Минфина более 2 млн рублей за подмененный клад Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в Роскосмосе
Комментарии22
Происшествия , Видео , Сергей Морозов , Ульяновская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты296
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского433
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»7
Чиновница из Тюмени разделась для Playboy2
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение