Мужчина жестоко расправился с семьей крестника в Ульяновской области

Застолье, проходившее в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области в ночь с 14 на 15 мая, закончилось трагедией. Один из гостей поссорился с хозяевами и утром после праздника напал на них.

В результате драки погиб отец семейства. Его 10-летний сын, получивший несколько ножевых ранений, умер уже по дороге в реанимацию.

Двое оставшихся членов семьи также ранены. 18-летнюю дочь оперируют в больнице Ишеевки, мать семейства доставлена в больницу скорой помощи в Ульяновске.

На месте поножовщины сейчас проводятся следственные действия. Как сообщает misanec.ru, подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался родственник и крестный отец одного из детей, проживавший в доме по соседству.

Соседи пострадавшего семейства утверждают, что мужчина жил дружно с будущими жертвами. Они предполагают, что на поведение подозреваемого могли повлиять осложнения после инсульта.