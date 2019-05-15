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В России осудили награжденного за войну с Грузией военного 

Lenta.ru 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
В России впервые осудили награжденного Георгиевским крестом. Как сообщает «Коммерсантъ», награжденный за принуждение Грузии к миру сержант-контрактник Дмитрий Чипурук в течение восьми лет находился в розыске за неявку на службу.
По решению гарнизонного военного суда Нальчика его признали виновным по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок свыше одного месяца). С учетом смягчающих обстоятельств — наличия двух несовешеннолетних детей и госнаграды — он получил не максимальное наказание, а только год колонии-поселения.
Чипурук отслужил срочную службу в 2007 году и решил остаться в армии по контракту. В 2008-м его подразделение перебросили на территорию Южной Осетии для участия в операции по принуждению Грузии к миру. В августе того же года за проявленные мужество и героизм военный получил награду из рук Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента.
В 2010 году часть Чипурука расформировали, а его самого перевели во Владикавказ. Недовольный таким решением военный в расположение не явился. Сержант объяснял свой поступок решением отдохнуть. Вскоре он поселился у родственников, подрабатывал на стройке, а в 2013-м женился и стал отцом двоих детей.
По словам адвоката осужденного, Чипурук все же приезжал во Владикавказ, но в списках части его не оказалось, и тогда он уехал к родственникам в Кабардино-Балкарию. Газета уточняет, что личное дело военного потеряли, но когда в 2018-м он вернулся в армию, его объявили в розыск за неявку на службу.
12 августа 2008 года передовые части российских войск вошли в грузинский город Гори, расположенный примерно в часе езды от Тбилиси. Фактически это было окончанием военной операции по отражению грузинской агрессии в Южной Осетии, получившей в России название «принуждение к миру».
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Происшествия , Дмитрий Медведев , Грузия , Нальчик
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