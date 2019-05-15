Катастрофы с «Боингом»: вскрыты неприятные детали поведения компании

Руководство концерна "Боинг" отвергало предложение доработать систему, сбой которой привел к крушению лайнеров в Индонезии Эфиопии . Об этом пишут в "Нью-Йорк Таймс".

В газете утверждают, что еще в минувшем году, после катастрофы в Индонезии, пилоты некоторых авиакомпаний требовали от руководства компании решить проблемы нового программного обеспечения. Даже прекратить использование этой модели лайнеров, пока не будут устранены ошибки.

Но, по информации издания, руководство концерна эти идеи не приняло. Мол, пилоты имеют достаточно навыков и опыта, чтобы самостоятельно справиться с проблемами в полете. В "Боинге" утверждают, что якобы не доказано, что сбой в программе — единственная причина крушений. Тем не менее два происшествия с самолетами модели 737 Макс привели к гибели 346 человек, сообщает телеканал "Россия 24".