Власти Екатеринбурга сообщили о задержании десяти человек на акции протеста

Власти Екатеринбурга сообщили, что в ходе акции протеста были задержаны десять человек. "Десять задержанных", — сообщила РИА Новости представитель министерства общественной безопасности Свердловской области. Во вторник в Екатеринбурге проходит вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он назвал ситуацию сложной, добавив, что можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — многолетний вопрос, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится. Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил, что участники несанкционированных акций, посвященных ситуации со строительством храма, будут привлекаться к ответственности.