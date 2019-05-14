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Власти Екатеринбурга сообщили о задержании десяти человек на акции протеста 

РИА Новости 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Власти Екатеринбурга сообщили, что в ходе акции протеста были задержаны десять человек.
"Десять задержанных", — сообщила РИА Новости представитель министерства общественной безопасности Свердловской области.
Во вторник в Екатеринбурге проходит вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он назвал ситуацию сложной, добавив, что можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — многолетний вопрос, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.
Ранее министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил, что участники несанкционированных акций, посвященных ситуации со строительством храма, будут привлекаться к ответственности.
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Комментарии9
Происшествия , Александр Кудрявцев , Евгений Куйвашев , РИА Новости , Екатеринбург , Свердловская Область
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