Самолет Boeing авиакомпании UTair вылетел в Самару, забрав пассажиров ранее вернувшегося в Сургут по техническим причинам борта. Об этом ТАСС сообщили в среду в справочной службе аэропорта Сургута.
Ранее со ссылкой на пресс-службу UTair сообщалось, что Boeing в 22:16 мск вторника благополучно приземлился в аэропорту Сургута. В воздушную гавань он вернулся по техническим причинам. Каким именно, представитель перевозчика ТАСС не уточнил, лишь добавив, что лайнер перед посадкой выработал топливо, а пассажирам будет предоставлен резервный борт. Его вылет планировался на 23:30 мск.
"Рейс UTair на Самару вылетел в 02:43 по местному времени (00:43 мск)", — сказал собеседник агентства.