Столкновение двух самолетов в воздухе привело к гибели нескольких туристов

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе недалеко от города Кетчикан Аляска , в результате чего погибли пятеро туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Оба воздушных судна везли пассажиров круизного лайнера Royal Princess с экскурсий по заповеднику «Туманные фьорды». На борту de Havilland Canada DHC-3 Otter, принадлежащего туристической компании Taquan Air, было 10 туристов и один пилот. В самолете De Havilland DHC-2 Beaver летели четверо пассажиров и один пилот.

По последним данным, все пятеро человек, летевших во втором самолете, погибли. Также один пассажир из de Havilland Canada DHC-3 Otter числится пропавшим.

Как заявили в Taquan Air, девять спасшихся путешественников и пилот были госпитализированы и получили медицинскую помощь. Туристическая компания приостановила свою деятельность после происшествия, а местные власти продолжают расследовать произошедшее.

В декабре 2018 года легкомоторный самолет потерпел крушение в США в канун Рождества. Воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, упало в воду на побережье курортного города Майами. Всех пассажиров удалось спасти, они получили легкие травмы.