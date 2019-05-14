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Столкновение двух самолетов в воздухе привело к гибели нескольких туристов 

Lenta.ru 14 мая 2019
Фото: CBS / YouTube
Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе недалеко от города Кетчикан, Аляска, в результате чего погибли пятеро туристов. Об этом сообщает Daily Mail.
Оба воздушных судна везли пассажиров круизного лайнера Royal Princess с экскурсий по заповеднику «Туманные фьорды». На борту de Havilland Canada DHC-3 Otter, принадлежащего туристической компании Taquan Air, было 10 туристов и один пилот. В самолете De Havilland DHC-2 Beaver летели четверо пассажиров и один пилот.
По последним данным, все пятеро человек, летевших во втором самолете, погибли. Также один пассажир из de Havilland Canada DHC-3 Otter числится пропавшим.
Как заявили в Taquan Air, девять спасшихся путешественников и пилот были госпитализированы и получили медицинскую помощь. Туристическая компания приостановила свою деятельность после происшествия, а местные власти продолжают расследовать произошедшее.
В декабре 2018 года легкомоторный самолет потерпел крушение в США в канун Рождества. Воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, упало в воду на побережье курортного города Майами. Всех пассажиров удалось спасти, они получили легкие травмы.
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Происшествия , Катастрофы , Аляска , Кетчикан
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