В Нальчике эвакуировали три школы после сообщений о минировании

Эвакуация учеников и учителей трех школ прошла во вторник в Нальчике Кабардино-Балкария ) из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Эвакуации затронули три школы города Нальчика из-за анонимных угроз о минировании", — сказал собеседник агентства.

По сообщениям очевидцев, детей одной из школ в центре города домой забирают родители. По предварительной информации, детей эвакуировали в расположение пожарной части, которая находится неподалеку от школы. Оттуда их отправляют домой с родителями.