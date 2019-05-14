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В Нальчике эвакуировали три школы после сообщений о минировании 

ТАСС + ещё 3 14 мая 2019
Фото: Public domain
Эвакуация учеников и учителей трех школ прошла во вторник в Нальчике (Кабардино-Балкария) из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Эвакуации затронули три школы города Нальчика из-за анонимных угроз о минировании", — сказал собеседник агентства.
По сообщениям очевидцев, детей одной из школ в центре города домой забирают родители. По предварительной информации, детей эвакуировали в расположение пожарной части, которая находится неподалеку от школы. Оттуда их отправляют домой с родителями.
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Происшествия , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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