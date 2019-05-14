Российского банкира уличили в растрате 25 миллиардов рублей

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 миллиардов рублей бывшему корпоративному директору и члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, банкир с двумя сообщниками — подчиненными использовал криминальную схему по выводу активов. С 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года более 50 фирм-однодневок получили невозвратные кредиты на общую сумму не менее 25 миллиардов рублей.

С санкции Тверского суда Москвы Исхаков арестован.

Недавно осужденные за растрату и хищение двух миллиардов рублей владельцы Нота-банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины не фигурируют в новом уголовном деле. Источники издания полагают, что они не попали под следствие, потому что являются свидетелями обвинения по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко . В этом же статусе находится бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова , которую, как считает следствие, полицейский предупреждал об обысках.

В марте Останкинский суд Москвы приговорил Ерохиных к 8,5 и шести годам заключения. Вместе с ними осудили к трем годам гадалку Нону Михай за подстрекательство к преступлению.

Галина Марчукова и ее сестра Лариса дали показания на Захарченко, после чего их освободили из СИЗО под домашний арест в ожидании суда.

Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей, также у него и его близких нашли недвижимость, ценные бумаги, автомобили и ценности на такую же сумму.

24 ноября 2015 года Банк России отозвал лицензию у Нота-банка из-за того, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. По данным регулятора, превышение величины обязательств Нота-банка над его активами составляло более 26 миллиардов рублей.

Нота-банк являлся участником системы страхования вкладов. Кредитная организация занимала 97-е место в российской банковской системе по объему активов.