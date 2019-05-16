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На угольном разрезе в Кемерово опрокинулся погрузчик, погиб человек 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гусеничный погрузчик опрокинулся с высоты порядка четырех метров на угольном разрезе в Кемеровской области, погиб оператор машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На участке открытых работ угольного разреза ЗАО "Распадская-Коксовая" в Междуреченске с уступа высотой около четырех метров упал гусеничный погрузчик", — сказал собеседник агентства.
По его словам, оператор погрузчика погиб, его тело уже доставлено в морг Междуреченска. Технологический процесс на разрезе в результате ЧП не нарушен. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Происшествия , Распадская , РИА Новости , Кемерово , Кемеровская Область
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