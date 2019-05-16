На угольном разрезе в Кемерово опрокинулся погрузчик, погиб человек

Гусеничный погрузчик опрокинулся с высоты порядка четырех метров на угольном разрезе в Кемеровской области , погиб оператор машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На участке открытых работ угольного разреза ЗАО "Распадская-Коксовая" в Междуреченске с уступа высотой около четырех метров упал гусеничный погрузчик", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оператор погрузчика погиб, его тело уже доставлено в морг Междуреченска. Технологический процесс на разрезе в результате ЧП не нарушен. Обстоятельства инцидента выясняются.