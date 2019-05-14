Суд отказался пускать Артемия Лебедева на Украину

Дизайнер через суд требовал отменить постановление СБУ от 13 марта 2017 года о запрете въезда на Украину сроком на пять лет, сообщают «Украинские новости».

В тексте постановления Лебедева признают «активным сторонником антиукраинской общественной позиции» и идеологии «Русского мира». Также ему вменяется в вину одобрение деятельности ДНР и ЛНР.

Кроме того, СБУ считает, что дизайнер через Сеть осуществляет распространение информационных материалов с «выразительной антиукраинской пропагандой». Утверждается, что Лебедев «осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами России информационных материалов».

«Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым — это часть России, и что эта территория только через историческое недоразумение 20 лет было не российской», — отмечается в материалах дела.

В марте 2017 года СБУ запретила въезд в страну российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за посещение Крыма и Донбасса.

После этого он назвал киевские власти позорными и деструктивными.