Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отказался пускать Артемия Лебедева на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Украинский суд отказался отменять постановление Службы безопасности Украины о запрете российскому дизайнеру Артемию Лебедеву на въезд в страну, следует из материалов суда.
Дизайнер через суд требовал отменить постановление СБУ от 13 марта 2017 года о запрете въезда на Украину сроком на пять лет, сообщают «Украинские новости».
В тексте постановления Лебедева признают «активным сторонником антиукраинской общественной позиции» и идеологии «Русского мира». Также ему вменяется в вину одобрение деятельности ДНР и ЛНР.
Кроме того, СБУ считает, что дизайнер через Сеть осуществляет распространение информационных материалов с «выразительной антиукраинской пропагандой». Утверждается, что Лебедев «осуществляет распространение специально подготовленных спецслужбами России информационных материалов».
«Под фотографиями, которые сделаны на временно оккупированной территории АР Крым, содержатся категорические сообщения, что АР Крым — это часть России, и что эта территория только через историческое недоразумение 20 лет было не российской», — отмечается в материалах дела.
В марте 2017 года СБУ запретила въезд в страну российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву за посещение Крыма и Донбасса.
После этого он назвал киевские власти позорными и деструктивными.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
По Воронежу провезли труп на крыше легковушки Бастрыкин назвал «очень простую технологию» воровства миллиардов в Роскосмосе Мать московской девочки-маугли признали невменяемой
Комментарии
Происшествия , Украина , Артемий Лебедев , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты268
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»5
Чиновница из Тюмени разделась для Playboy
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение