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Эр-Рияд рассказал, на что была направлена атака на его нефтепровод 

РИА Новости + ещё 39 15 мая 2019
Фото: EPA
Нападение беспилотников на нефтяной трубопровод в Саудовской Аравии нацелено не только на эту страну, но и на мировую экономику, передало саудовское агентство новостей SPA заявление совета министров королевства.
Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что идущий от нефтяных месторождений на востоке страны к порту на западном побережье нефтепровод подвергся атаке с начиненных взрывчаткой беспилотников, в результате чего повреждения получили две насосные станции, подача нефти в нефтепровод была приостановлена. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) после атаки на нефтепровод пригрозило королевству новыми нападениями на ключевые объекты.
Совет министров заявил, что "террористические акты вандализма" против нефтяного трубопровода направлены не только против королевства, но и также против безопасности поставок энергетических ресурсов и мировой экономики.
С 2015 года Саудовская Аравия во главе арабской коалиции участвует в военных действиях в Йемене на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади против мятежников-хуситов, захвативших власть в стране. Несмотря на постоянные массивные бомбардировки северного Йемена, войскам на стороне Хади так и не удается вытеснить хуситов из основных городов, в частности, из столицы Саны. В ответ на обстрел йеменской территории мятежники продолжают выпускать ракеты и беспилотники со взрывчаткой по территории Саудовской Аравии, под их постоянным прицелом находятся ее приграничные с Йеменом районы.
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Происшествия , Армия , Войска , Мансур Хади , Саудовская Аравия
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