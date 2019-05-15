Эр-Рияд рассказал, на что была направлена атака на его нефтепровод

Нападение беспилотников на нефтяной трубопровод в Саудовской Аравии нацелено не только на эту страну, но и на мировую экономику, передало саудовское агентство новостей SPA заявление совета министров королевства.

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что идущий от нефтяных месторождений на востоке страны к порту на западном побережье нефтепровод подвергся атаке с начиненных взрывчаткой беспилотников, в результате чего повреждения получили две насосные станции, подача нефти в нефтепровод была приостановлена. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) после атаки на нефтепровод пригрозило королевству новыми нападениями на ключевые объекты.

Совет министров заявил, что "террористические акты вандализма" против нефтяного трубопровода направлены не только против королевства, но и также против безопасности поставок энергетических ресурсов и мировой экономики.