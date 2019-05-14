В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия

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Стало известно, почему Boeing подал сигнал бедствия 

Рамблер 55 минут назад
«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с подачей сигнала о бедствии рейсом «Калининград — Москва», сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. По словам сотрудника авиакомпании, белорусские авиадиспетчеры попросили протестировать российских пилотов систему оповещения.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что борт Boeing 737, выполняющий рейс по маршруту «Калининград — Москва», подал сигнал бедствия после 40 минут полета, однако продолжил лететь по направлению к аэропорту Шереметьево.
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
По словам представителя «Аэрофлота» Максима Фетисова, пилоты, находясь в небе над Витебском, подали сигнал SOS по просьбе белорусских диспетчеров.
«Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — отметил сотрудник компании.
По данным РБК, лайнер успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в 11:09 по московскому времени.
В пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения (ОРВД) журналистам издания подтвердили, что с бортом всё в порядке. При этом эксперты отметили, что просьба о тестировании систем оповещения — это нормальная практика для России и других стран.
Комментарии3
Происшествия , Видео , Григорий Березкин , Boeing , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Калининград , Москва
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