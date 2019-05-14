В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия

Стало известно, почему Boeing подал сигнал бедствия

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что борт Boeing 737, выполняющий рейс по маршруту «Калининград — Москва», подал сигнал бедствия после 40 минут полета, однако продолжил лететь по направлению к аэропорту Шереметьево

По словам представителя «Аэрофлота» Максима Фетисова, пилоты, находясь в небе над Витебском, подали сигнал SOS по просьбе белорусских диспетчеров.

«Воздушное судно выполняет полет в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию. По просьбе управления воздушного движения проводилась проверка сигнала», — отметил сотрудник компании.

По данным РБК, лайнер успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в 11:09 по московскому времени.

В пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения (ОРВД) журналистам издания подтвердили, что с бортом всё в порядке. При этом эксперты отметили, что просьба о тестировании систем оповещения — это нормальная практика для России и других стран.