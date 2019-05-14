Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был отменен после суток ожидания. По плану его должен был совершить Sukhoi Superjet 100, однако он оказался неисправен. Вместо него люди ожидали прибытия резервного борта, который также не прилетел. Сейчас 74 пассажира находятся в гостинице. Авиаперевозчик принимает меры, чтобы отправить людей другими рейсами или вернуть деньги, потраченные на билеты.

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который пассажиры ожидали в аэропорту на протяжении суток, был отменен. Перелет должен был совершить Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Азимут», однако он оказался неисправен, сообщил РИА «Новости» представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В 06.00 (02.00 мск) вторника рейс был отменен. В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, всего билеты на рейс приобрели 94 пассажира. 74 из них в настоящий момент размещены в гостинице, остальные отправились ожидать сведения о своих вылетах домой.

Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе «Азимута», тем пассажирам, кто не захотел переоформить билеты на другие рейсы, авиакомпания вернула денежные средства.

Ранее сообщалось, что изначально рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был перенесен с 08.45 (04.45 мск) понедельника до 17.00 (13.00 мск). Причиной внезапных перемен в расписании стала неисправность SSJ100, который должен был совершить рейс. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, недочеты в работе самолета зафиксировали прибывшие в Новосибирск техники «Азимута». Вместо него в аэропорт должен был прибыть резервный борт, однако этого не произошло.

Авиакомпания «Азимут» базируется в аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону), ее парк состоит только из SSJ-100. За последние дни авиакомпания отменяет уже второй рейс. Ранее в ночь на 13 мая вылететь из Краснодара не смог еще один SSJ100 — время вылета в Челябинск было перенесено, после чего пассажиров доставил резервный борт.

Накануне пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Самару, также не смог благополучно добраться до пункта назначения и вернулся в аэропорт «Шереметьево»

Согласно данным на портале Flightradar, лайнер вылетел в 01.59, однако уже менее чем через час совершил разворот в районе Владимирской области и направился обратно.

Онлайн-табло сообщало, что изначально рейс должен был прибыть в самарский аэропорт Курумоч в 04.30 по местному времени, после чего вылететь обратно в столицу. Позже рейс до Москвы был отменен.

О причинах разворота самолета пока официально не сообщалось, однако источник в службах аэропорта «Шереметьево» отмечал, что в кабинете пилотов возникли проблемы с созданием безопасного давления.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — пояснил собеседник «Интерфакса», добавив, что в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Напомним, что всего в парке авиакомпании «Аэрофлот» находятся 49 пассажирских лайнеров Superjet. На прошлой неделе авиакомпания отменила десятки рейсов с бортами данного типа.

Так, 8 мая не вылетели пять парных рейсов из Москвы и обратно. На следующий день, 9 мая, «Аэрофлот» отменил уже 12 рейсов, а 10 мая — 14. В авиакомпании пока не комментируют причины произошедшего. По данным СМИ, в большинстве случаев причиной отмены становилась техническая неисправность лайнера.

Частые отмены рейсов «Газете.Ru» ранее комментировал эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов . По его словам, есть перечень незначительных отклонений, с которыми лайнеры спокойно летают.

«Рейс откладывается, только если произошло что-то серьезное. Такие частые замены редки. Люди, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов «Airbus» и «Boeing» в ходе техосмотра исключают вероятность каких-либо сбоев», — заявил он.

По мнению эксперта, участившиеся отмены рейсов вряд ли связаны с усиленными мерами безопасности после аварийной посадка лайнера SSJ-100 в «Шереметьево», унесшей жизни 41 человека.

Как объяснил эксперт, если «Аэрофлот» начнет перестраховываться и отменять полеты, то компания потерпит огромные убытки.