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В Мурманской области похоронят 12 погибших при крушении SSJ100 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двенадцать из 26 погибших в катастрофе самолета в Шереметьево жителей Мурманской области планируется похоронить в регионе, сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев на заседании оперативного штаба во вторник.
"По предварительной информации, 12 тел погибших планируется захоронить в Мурманской области, из них в Мурманске — восемь, один — в Ковдоре, два — в Полярных Зорях, один — в Кандалакше, остальные 15 планируется захоронить в восьми субъектах", — сказал Гусев.
По его словам, выплаты на погребение составят 25 тысяч рублей на одного погибшего. На данный момент родственников погибших северян в Москве уже нет, добавил представитель правительства.
Гусев также отметил, что на совещании в Москве на правительственной комиссии решается вопрос по срокам отправки тел погибших и порядку отправки.
"Свидетельства о смерти будет выдавать ЗАГС Москвы и передавать вместе с телами погибших", — добавил Гусев.
По его словам, на сегодняшний день подготовлены бланки заявлений для "Аэрофлота" о доставке тел самолетом.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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Происшествия , Катастрофы , Владимир Гусев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Кандалакша , Мурманск , Мурманская Область , Трагедия
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