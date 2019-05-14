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ФСИН и прокуратуру попросили проверить клип бурятского управления ведомства 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: РИА Новости
С соответствующей просьбой в Федеральную службу исполнения наказаний и надзорное ведомство обратилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
Ранее в Instagram регионального управления ФСИН был размещён ролик о службе. Он быстро разошёлся в сети, однако позже страница с видео стала недоступной. На записи сотрудники ведомства под современное музыкальное сопровождение машут флагами России и Бурятии, поют о долге и службе, о чести и льготах, санаторном лечении и призыве идти работать во ФСИН.
Также в ролике продемонстрировано, как девушки в форме скручивают и заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключённого, и содержатся кадры, где один из людей в форме целится из арбалета в яблоко на голове человека в робе.
«В клипе есть кадры, недопустимые в работе сотрудников. Это всё вызывает вопросы и должно быть оценено», — сообщила РИА Новости омбудсмен Жамбалова.
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Происшествия , Юлия Жамбалова , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РИА Новости , Республика Бурятия
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