С соответствующей просьбой в Федеральную службу исполнения наказаний и надзорное ведомство обратилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
Ранее в Instagram регионального управления ФСИН был размещён ролик о службе. Он быстро разошёлся в сети, однако позже страница с видео стала недоступной. На записи сотрудники ведомства под современное музыкальное сопровождение машут флагами России и Бурятии, поют о долге и службе, о чести и льготах, санаторном лечении и призыве идти работать во ФСИН.
Также в ролике продемонстрировано, как девушки в форме скручивают и заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключённого, и содержатся кадры, где один из людей в форме целится из арбалета в яблоко на голове человека в робе.
«В клипе есть кадры, недопустимые в работе сотрудников. Это всё вызывает вопросы и должно быть оценено», — сообщила РИА Новости омбудсмен Жамбалова.