ФСИН и прокуратуру попросили проверить клип бурятского управления ведомства

Ранее в Instagram регионального управления ФСИН был размещён ролик о службе. Он быстро разошёлся в сети, однако позже страница с видео стала недоступной. На записи сотрудники ведомства под современное музыкальное сопровождение машут флагами России и Бурятии, поют о долге и службе, о чести и льготах, санаторном лечении и призыве идти работать во ФСИН.

Также в ролике продемонстрировано, как девушки в форме скручивают и заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключённого, и содержатся кадры, где один из людей в форме целится из арбалета в яблоко на голове человека в робе.