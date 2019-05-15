В Екатеринбурге задержали 23 человека на несогласованных акциях

Двадцать три человека задержали в Екатеринбурге на несогласованных акциях в сквере на месте строительства храма святой Екатерины. Такие данные приводит министерство общественной безопасности Свердловской области . Большая часть протестующих покинула территорию сквера к полуночи мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Вечером 13 мая произошла стихийная акция сторонников сохранения сквера. Некоторые жители города публично выступили против возведения храма и за сохранение озелененной территории. Протесты продолжились и 14 мая.

"По данным министерства общественной безопасности, задержано 23 человека", — приводит ведомство имеющиеся данные.

По информации министерства общественной безопасности региона, были задержаны представлявшие угрозу безопасности для находящихся в сквере людей. В ведомстве напомнили, что акция не была согласована с властями.

Позиция регионального омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что те, кто настраивает молодежь на провокационные действия, "не должны скрываться за спинами молодых людей". "Лучший и единственный вариант — это слышать друг друга и разговаривать. Это обязательное условие, при котором можно в городе сохранить спокойствие. Все должно быть мирно, это не та история, куда должна подключаться полиция", — отметила она в разговоре с корреспондентом ТАСС.

По мнению омбудсмена, городские и областные власти сделали все возможное, чтобы погасить конфликт. Для этого они почти 2,5 часа общались с его сторонами.