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В Екатеринбурге задержали 23 человека на несогласованных акциях 

ТАСС + ещё 75 15 мая 2019
Двадцать три человека задержали в Екатеринбурге на несогласованных акциях в сквере на месте строительства храма святой Екатерины. Такие данные приводит министерство общественной безопасности Свердловской области. Большая часть протестующих покинула территорию сквера к полуночи мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Вечером 13 мая произошла стихийная акция сторонников сохранения сквера. Некоторые жители города публично выступили против возведения храма и за сохранение озелененной территории. Протесты продолжились и 14 мая.
"По данным министерства общественной безопасности, задержано 23 человека", — приводит ведомство имеющиеся данные.
По информации министерства общественной безопасности региона, были задержаны представлявшие угрозу безопасности для находящихся в сквере людей. В ведомстве напомнили, что акция не была согласована с властями.
Позиция регионального омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что те, кто настраивает молодежь на провокационные действия, "не должны скрываться за спинами молодых людей". "Лучший и единственный вариант — это слышать друг друга и разговаривать. Это обязательное условие, при котором можно в городе сохранить спокойствие. Все должно быть мирно, это не та история, куда должна подключаться полиция", — отметила она в разговоре с корреспондентом ТАСС.
По мнению омбудсмена, городские и областные власти сделали все возможное, чтобы погасить конфликт. Для этого они почти 2,5 часа общались с его сторонами.
Ранее председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин отметил предельно корректные действия правоохранительных органов во время работы на несогласованной акции.
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Комментарии3
Происшествия , Видео , Александр Левин , МВД , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Свердловская Область
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