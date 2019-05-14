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Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал бедствия в воздухе, сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, экипаж «Боинга 737», совершающего рейс Калининград — Москва, подал сигнал бедствия после 40 минут полета, продолжил лететь в пункт назначения (аэропорт Шереметьево), а в настоящее время готовится к посадке.
Других подробностей происходящего «Мэш» не привел.
По данным FlightRadar, самолет подал сигнал 7700, сообщающий о нештатной ситуации на борту.
Согласно онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», рейс SU 1001 из калининградского аэропорта Храброво в Шереметьево вылетел в 8:18, хотя должен был в 8:30. Согласно расписанию, приземлиться лайнер должен в 11:20, однако ожидаемым временем посадки значится 11:40.
При этом ночной рейс «Аэрофлота» по тому же маршруту опередил расписание на 13 минут.
5 мая самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет 100», летевший в Мурманск, вернулся в Шереметьево, ударился о землю при посадке и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.
Комментарии9
Происшествия , Катастрофы , Boeing , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Калининград , Москва
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