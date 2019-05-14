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Опасных предметов в здании Екатеринбургской епархии не нашли 

РИА Новости + ещё 7 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Опасных предметов в здании Екатеринбургской епархии, которое ранее эвакуировали из-за сообщения о минировании, не обнаружено, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее источник в епархии сообщил РИА Новости, что здание епархиального управления в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о "минировании", которое пришло по электронной почте.
"Причиной визита силовиков и представителей вспомогательных подразделений в православное учреждение послужил тревожный сигнал криминального свойства… Специалисты по взрывным устройствам подвергли проверкам все служебные помещения и прилегающую территорию. К счастью, ничего страшного обнаружено не было. В реальности персоналу епархии, посетителям и близлежащим строениям ничто не угрожало", — сказал Горелых.
Он добавил, что сотрудники полиции и УФСБ сейчас устанавливают личность лжеминера для привлечения его к уголовной ответственности.
Во вторник в Екатеринбурге проходит вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он назвал ситуацию сложной, добавив, что можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — многолетний вопрос, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.
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Происшествия , Валерий Горелых , Евгений Куйвашев , ФСБ , МВД , РИА Новости , Екатеринбург , Свердловская Область
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