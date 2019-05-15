В Южно-Сахалинске уволили оскорбившую школьницу учительницу музыки

Руководство школы №4 Южно-Сахалинска в среду расторгло трудовой договор с учительницей музыки, нарушившей педагогическую этику по отношению к одной из учениц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии областного центра.

Во вторник сахалинская прокуратура организовала проверку в школе в связи с появившейся информацией о публичном оскорблении школьницы ее учительницей.

"В результате проверки, инициированной руководством средней общеобразовательной школы № 4 Южно-Сахалинска, с сегодняшнего дня расторгнут трудовой договор с учителем музыки", — говорится в релизе пресс-службы.

Уточняется, что во время урока музыки в одном из шестых классов учитель употребила в отношении ребенка нелицеприятные выражения, о чем свидетельствует сделанная на занятии аудиозапись. Директор школы незамедлительно организовала проверку, к которой оперативно подключилась прокуратура

По данным информационного агентства Sakh.com, 14 мая учительница оскорбила одну из учениц 6 "а" класса. Запись слов учительницы изданию прислала родительница одной из школьниц. Она также рассказала, что конфликт разгорелся из-за того, что девочка не выучила песню. Учитель спросила ученицу причину невыполнения задания и услышала от школьницы, что музыка ей не нужна.