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В Южно-Сахалинске уволили оскорбившую школьницу учительницу музыки 

ТАСС + ещё 37 15 мая 2019
Руководство школы №4 Южно-Сахалинска в среду расторгло трудовой договор с учительницей музыки, нарушившей педагогическую этику по отношению к одной из учениц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии областного центра.
Во вторник сахалинская прокуратура организовала проверку в школе в связи с появившейся информацией о публичном оскорблении школьницы ее учительницей.
"В результате проверки, инициированной руководством средней общеобразовательной школы № 4 Южно-Сахалинска, с сегодняшнего дня расторгнут трудовой договор с учителем музыки", — говорится в релизе пресс-службы.
Уточняется, что во время урока музыки в одном из шестых классов учитель употребила в отношении ребенка нелицеприятные выражения, о чем свидетельствует сделанная на занятии аудиозапись. Директор школы незамедлительно организовала проверку, к которой оперативно подключилась прокуратура.
По данным информационного агентства Sakh.com, 14 мая учительница оскорбила одну из учениц 6 "а" класса. Запись слов учительницы изданию прислала родительница одной из школьниц. Она также рассказала, что конфликт разгорелся из-за того, что девочка не выучила песню. Учитель спросила ученицу причину невыполнения задания и услышала от школьницы, что музыка ей не нужна.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , Южно-Сахалинск
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