Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт на западе Москвы закончился стрельбой из травмата 

Москва24 + ещё 2 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Житель столицы попал в больницу с ранениями от травматического оружия. Перед этим он повздорил с тремя неизвестными, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.
Со слов очевидцев, вечером 13 мая между мужчинами произошел конфликт на Озерной улице. В какой-то момент участник ссоры несколько раз выстрелил в своего оппонента. Затем он и еще двое скрылись, а раненный гражданин 1993 года рождения остался дожидаться полиции и скорой.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют. МВД проводит проверку.
Москва24: последние новости
Названа причина смерти Сергея Доренко Неуправляемый автомобиль врезался в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда Суд продлил арест экс-замглавы Росгеологии Горрингу
Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100148
«Мы — одна страна»: чего хотят от Донбасса и Крыма112
Поделить мир: Назван способ примирения РФ и США229
«Революции не будет». Зеленский готов на уступки5
«США готовятся применить ядерное оружие в Европе»251
Видео
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
«Не заслужила»: россияне возмущены пенсией Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Раскрыты подробности ЧП со свидетелем по делу Кокорина
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Против «Северного потока — 2» готовят «оружие»
В мире США
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение